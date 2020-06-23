2020-06-23T06:14:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Роспотребнадзор: в Челябинской области могут продлить ограничения из-за коронавируса

В регионе продолжается рост заболевших COVID-19
Валентина ВАГАНОВА
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На раннее утро 22 июня в регионе подтверждены 6298 случаев заболевания COVID-19.На раннее утро 22 июня в регионе подтверждены 6298 случаев заболевания COVID-19.Фото: Андрей АБРАМОВ
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В Челябинской области режим повышенной готовности действует до 30 июня. Но количество заболевших коронавирусом по-прежнему растет. В региональном Роспотребнадзоре не исключили, что режим могут продлить.

— Пока оснований для послаблений или снятия ограничений нет, заболеваемость стабилизировалась, но на высоком уровне, — рассказала на пресс-конференции в областном минздраве начальник отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора Раиса Косарева. — Мы смотрим в динамике. У нас был период снижения заболеваемости, и мы вышли на первый этап послаблений ограничительных мероприятий, но на сегодняшний день нет данных за то, чтобы переходить на новый этап снятия ограничений.

Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов добавил, что спада эпидемии нет.

На раннее утро 22 июня в регионе подтверждены 6298 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 3301 человек, 121 — умерли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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