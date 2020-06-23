Роспотребнадзор: в Челябинской области могут продлить ограничения из-за коронавируса

23 Июнь 2020 2020-06-23T06:14:46+03:00

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В Челябинской области режим повышенной готовности действует до 30 июня. Но количество заболевших коронавирусом по-прежнему растет. В региональном Роспотребнадзоре не исключили, что режим могут продлить.

— Пока оснований для послаблений или снятия ограничений нет, заболеваемость стабилизировалась, но на высоком уровне, — рассказала на пресс-конференции в областном минздраве начальник отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора Раиса Косарева. — Мы смотрим в динамике. У нас был период снижения заболеваемости, и мы вышли на первый этап послаблений ограничительных мероприятий, но на сегодняшний день нет данных за то, чтобы переходить на новый этап снятия ограничений.

Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов добавил, что спада эпидемии нет.

На раннее утро 22 июня в регионе подтверждены 6298 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 3301 человек, 121 — умерли.

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ИСТОЧНИК KP.RU