Художник из Челябинска нарисовал жуткую картину про смертельно опасные селфи

23 Июнь 2020 2020-06-23T06:54:41+03:00

Он показал, чем может обернуться желание сделать впечатляющий кадр

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Челябинский художник Альберт Растяпин создал новую картину на злободневную тему — про опасные селфи. Чтобы удивить подписчиков и собрать лайки, парни и девушки все чаще рискуют собой — забираются на высотки, обрывы или поезда.

— Что людей толкает на это? Выложить фото у себя в блоге, и получить побольше лайков, и стать популярным? Разве ради нескольких десятков или сотен лайков стоит подвергать жизнь, здоровье смертельной опасности? Жизнь одна, и здоровье не купить ни за какие деньги, — говорит художник.

В начале июня из-за желания сделать эффектный кадр в больнице оказалась 14-летняя жительница Магнитогорска. Ее ударило током на вагоне поезда. А на прошлой неделе, делая селфи, упала с четвертого этажа 18-летняя магнитогорочка.

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ИСТОЧНИК KP.RU