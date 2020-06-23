«Украли сумму с шестью нулями»: возле банка в Челябинске ограбили клиентов

23 Июнь 2020 2020-06-23T07:53:06+03:00

Грабители выхватили сумку с деньгами и убежали. Фото: instagram.com/no_kriminal

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Возле одного из отделений банка в Курчатовском районе произошло разбойное нападение. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях. Двое парней выхватили у посетителей сумку и сбежали.

— Забрали круглую с шестью нулями сумму. За совершение преступления сотрудниками уголовного розыска задержаны ранее судимые жители Саткинского района. Их отправили в следственный изолятор, — сообщается в паблике «Антивор» в Инстаграме.

Камера видеонаблюдения на здании частично захватила момент ограбления. На кадрах видно, как грабители следуют за потерпевшими и убегают, прихватив сумку с деньгами. Досталось и прохожему — воры прыснули ему перцовым баллончиком в лицо.

В УМВД России по Челябинску пообещали дать комментарий по инциденту позднее.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="562" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/786485" frameborder="0"></iframe> В Челябинске ограбили посетителей банка.Видео: instagram.com/no_kriminal

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ИСТОЧНИК KP.RU