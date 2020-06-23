На цементном заводе в Челябинской области выявлен очаг коронавируса

23 Июнь 2020 2020-06-23T08:20:17+03:00

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В Катав-Ивановске возник очаг коронавируса на заводе «Катавский цемент». В прошлый понедельник, 15 июня, 429 сотрудников сдали анализ на COVID-19. У пятерых результаты оказались положительными. Об этом рассказали в городской администрации со ссылкой на заместителя председателя оперштаба Павла Решетова.

— В настоящее время данные работники отправлены на самоизоляцию. Круг контактных лиц инфицированных отрабатывается, — сообщили в мэрии.

В ведомстве добавили, положительный результат на COVID-19 также подтвердился у родственника заболевшего врача-терапевта районной больницы. Число контактных по данному случаю составляет — 67 человек. Кроме этого, был выявлен еще один случай у местной жительницы.

Всего в Катав-Ивановске по данным на раннее утро 22 июня 41 зараженный коронавирусом: 28 человек — выздоровели, один умер, 12 продолжают лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU