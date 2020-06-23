Покупка разбитых автобусов в Челябинске за 350 млн обернулась уголовным делом
Покупка автобусов банкротящегося муниципального перевозчика в Челябинске переросла в уголовное дело. В декабре 2017 года МУП «ЧАТ» и пришедшее ему на смену ООО «ОГТ» заключили договор купли-продажи подвижного состава, большая часть которого пригодна только на металлолом, и помещений автобусного депо. Цена вопроса — 350 млн рублей.
Тогда речь шла о том, что около 180 из 300 автобусов МУП «ЧАТ» были в нерабочем состоянии. После детальной проверки оказалось, что на ходу всего 72 автобуса.
Через некоторое время договор купли-продажи расторгли, а деньги должны были вернуть в ОГТ — такое решение принял арбитражный суд в августе 2018 года.
— В период с декабря 2017 по август 2018 года должностные лица из числа сотрудников администрации города Челябинска и их обособленных структурных подразделений ненадлежащим образом исполняли свои обязанности при расторжении договора купли-продажи имущества, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
Покупка непригодного для использования имущества обернулась ущербом бюджету Челябинска на сумму свыше 1,5 млн рублей.
— Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы, где по результатам их рассмотрения в СУ СК РФ по Советскому району возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ («Халатность»), — сообщила Наталья Мамаева.
Не все хорошо и в челябинском электротранспорте. Накануне из ООО «ЧелябГЭТ», которое отвечает за троллейбусы и трамваи, ушел директор Александр Павлюченко. После своего ухода он публично заявил об «экономически нецелесообразных муниципальных контрактах на пассажироперевозки». Чем запомнился Александр Павлюченко и кто стал новый директором предприятия-перевозчика — читайте в нашем материале.
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ИСТОЧНИК KP.RU