2020-06-23T09:51:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 23 июня 2020: плюс 182 заболевших и четверо погибших

Свежие данные по количеству зараженных коронавирусом в Челябинской области
Валентина ВАГАНОВА
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Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 23 июня составляет 6480 человек.Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 23 июня составляет 6480 человек.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Минздрав опубликовал статистику по количеству зараженных коронавирусом в Челябинской области на 23 июня. Зарегистрировано 6480 случаев COVID-19 — плюс 182 ко вчерашнему дню.

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От коронавируса сейчас лечатся 2883 южноуральца. За прошедшие сутки выписаны 133 человека. Всего 3434 пациента выздоровели и выписаны из больниц.

38 человек переведены в медучреждения по месту прописки в другие регионы РФ.

Коронавирус унес жизни еще четырех жителей Челябинской области. Непосредственно от COVID-19 скончались три пациентки 76 (Нязепетровский район), 78 и 67 лет — Челябинск. От других причин — злокачественное новообразование гипертоническая болезнь (ковид сопутствующий) умерла 80-летняя пациентка из Красноармейского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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