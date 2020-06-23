Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 23 июня 2020: плюс 182 заболевших и четверо погибших
Минздрав опубликовал статистику по количеству зараженных коронавирусом в Челябинской области на 23 июня. Зарегистрировано 6480 случаев COVID-19 — плюс 182 ко вчерашнему дню.
Прием в 1 класс в Челябинске 2020, будут ли тестировать на ковид при медосмотре, — замминистра образования Елена Коузова
От коронавируса сейчас лечатся 2883 южноуральца. За прошедшие сутки выписаны 133 человека. Всего 3434 пациента выздоровели и выписаны из больниц.
38 человек переведены в медучреждения по месту прописки в другие регионы РФ.
Коронавирус унес жизни еще четырех жителей Челябинской области. Непосредственно от COVID-19 скончались три пациентки 76 (Нязепетровский район), 78 и 67 лет — Челябинск. От других причин — злокачественное новообразование гипертоническая болезнь (ковид сопутствующий) умерла 80-летняя пациентка из Красноармейского района.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Коронавирус в Челябинске, последние новости на 23 июня 2020 года: очаг в онкоцентре, кого протестируют на антитела бесплатно
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинске на раннее утро 23 июня 2020 года (подробнее)
Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 23 июня 2020 года: авто в маске и чертова дюжина зараженных
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на раннее утро 23 июня 2020 года (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»