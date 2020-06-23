В челябинском зоопарке родились кенгуру и оленята

23 Июнь 2020 2020-06-23T09:10:16+03:00

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В челябинском зоопарке большая радость — здесь родились кенгуренок и два олененка. Сотрудники сфотографировали крох и выложили в соцсети. Ведь увидеть малюток вживую пока не получится — зоопарк закрыт до 30 июня из-за пандемии.

— Вот такой великолепный малыш кенгуру Беннета родился у нас в зоопарке. Он уже не прячется в маминой сумке и потихоньку исследует окружающий мир самостоятельно. Счастливый отец, кстати, обитает в этом же вольере, но фотографироваться категорически отказывается, — рассказали сотрудники зоопарка.

Детеныш кенгуру и мама (справа).

Поймать семейство кенгуру в кадр — большая удача. Беннета — активны в сумерках, либо рано утром. Днем их тоже можно увидеть, но потребуется провести возле вольера некоторое время и тихонечко понаблюдать. Посетители даже удивляются, что в зоопарке есть кенгуру — их, мол, никогда не видно.

— А также у нас двойное прибавление в семействе пятнистых оленей: одно постарше, второе помладше. Малыши появились от разных самок, но это не мешает им резвой парочкой носиться по вольеру. Теперь у нас аж шесть дальневосточных оленей: две самки, Эрика и Маришка, глава семейства — самец Петр, и их дети — мальчишка Молик, рожденный в 2019 году, и два малыша, про которых мы сказали выше.

Оленята пока не отходят от мамы. Фото: Челябинский Зоопарк

Пятнистые олени - красивые и грациозные создания. А когда маленькие - еще более милые. Фото: Челябинский Зоопарк

За время пандемии в зоопарке, помимо кенгуру и оленей, родились еще детеныши сурикатов, кинкажу, нубийских козочек и кроликов.

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ИСТОЧНИК KP.RU