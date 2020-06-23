2020-06-23T09:09:23+03:00
Общество

Неработающим эскалатором в аэропорту Челябинска заинтересовался следственный комитет

Пассажиру со сломанной ногой пришлось подниматься пешком [видео]
Ирина ФАДЮШИНА
Поделиться:
К работе нового терминала постоянно возникают вопросыК работе нового терминала постоянно возникают вопросыФото: Андрей АБРАМОВ
Изменить размер текста:

Следственное управление на транспорте организовало проверку после публикаций СМИ о том, что в новом терминале аэропорта не работают лифт и эскалатор. Чтобы попасть на самолет пассажиру со сломанной ногой пришлось преодолевать ступени пешком.

— Следователи проверяют на соответствие требованиям безопасности оказываемые в аэропорту услуги. Вместе с тем, проверяют соответствуют ли действительности изложенные в средствах массовой информации нарушения, — сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

Видео появилось в Telegram-канале «Вы слушали Маяк». В пресс-службе авиапредприятия заявили, что эскалаторы отключены из-за пандемии коронавируса (кстати, в торговых центрах города та же история). При этом, если бы пассажир обратился к сотрудникам аэропорта, ему бы помогли.

В Челябинске пассажиру аэропорта со сломанной ногой пришлось подниматься по неработающему эскалатору.Видео: Вы слушали Маяк, Telegram

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Уралэнергосбыт»: замену счетчика электроэнергии можно отложить
В Челябинской области отменили Бажовский фестиваль из-за коронавируса
Райффайзен Бизнес Онлайн вошел в топ-10 лучших мобильных банков по версии SME Banking Club
Фарм-клуб челябинского «Трактора» продлил контракт с главным тренером после неудачного сезона
ВТБ Лизинг объявляет о старте приема заказов на Audi e-tron
Коммунальная авария в Челябинской области, из-за которой 62 тыс. человек остались без воды, переросла в уголовное дело
Пять пострадавших — один в коме: на выезде из Челябинска столкнулись две легковушки
Парад 45-го и тост Сталина: свежий номер «Комсомолки» вышел с историческим выпуском
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 23 июня 2020: плюс 182 заболевших и четверо погибших
Неработающим эскалатором в аэропорту Челябинска заинтересовался следственный комитет
В челябинском зоопарке родились кенгуру и оленята
Покупка разбитых автобусов в Челябинске за 350 млн обернулась уголовным делом
На цементном заводе в Челябинской области выявлен очаг коронавируса
«Украли сумму с шестью нулями»: возле банка в Челябинске ограбили клиентов
Художник из Челябинска нарисовал жуткую картину про смертельно опасные селфи
Роспотребнадзор: в Челябинской области могут продлить ограничения из-за коронавируса
Перемены в «ЧелябГЭТ»: кто стал директором и чем запомнился Александр Павлюченко
Необычный сбыт: в Челябинске задержали двух мужчин за кражу могильных ограждений
Учителя школы в Челябинской области записали обращение к губернатору с просьбой не закрывать учреждения
Погода в Челябинске на 23 июня 2020 года: долго ли городу ждать обещанных дождиков