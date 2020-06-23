Неработающим эскалатором в аэропорту Челябинска заинтересовался следственный комитет

23 Июнь 2020 2020-06-23T09:09:23+03:00

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Следственное управление на транспорте организовало проверку после публикаций СМИ о том, что в новом терминале аэропорта не работают лифт и эскалатор. Чтобы попасть на самолет пассажиру со сломанной ногой пришлось преодолевать ступени пешком.

— Следователи проверяют на соответствие требованиям безопасности оказываемые в аэропорту услуги. Вместе с тем, проверяют соответствуют ли действительности изложенные в средствах массовой информации нарушения, — сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

Видео появилось в Telegram-канале «Вы слушали Маяк». В пресс-службе авиапредприятия заявили, что эскалаторы отключены из-за пандемии коронавируса (кстати, в торговых центрах города та же история). При этом, если бы пассажир обратился к сотрудникам аэропорта, ему бы помогли.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/786380" frameborder="0"></iframe> В Челябинске пассажиру аэропорта со сломанной ногой пришлось подниматься по неработающему эскалатору.Видео: Вы слушали Маяк, Telegram

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ИСТОЧНИК KP.RU