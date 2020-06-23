Парад 45-го и тост Сталина: свежий номер «Комсомолки» вышел с историческим выпуском
«Комсомольская правда» приготовила подарок свои читателям. В сегодняшнем номере, за 23 июня, вы найдете исторические номера от 24 июня 1945 года.
В выпуске представлена вся информация о том, как проходил Парад Победы, как Сталин произнес знаменитый тост за здоровье русского народа, а также фото, цифры и малоизвестные факты о церемонии торжественного построения в победном 45-м!
Газета с историческим выпуском уже в продаже.
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ИСТОЧНИК KP.RU