Парад 45-го и тост Сталина: свежий номер «Комсомолки» вышел с историческим выпуском

23 Июнь 2020 2020-06-23T09:43:55+03:00

Изменить размер текста: A A

«Комсомольская правда» приготовила подарок свои читателям. В сегодняшнем номере, за 23 июня, вы найдете исторические номера от 24 июня 1945 года.

В выпуске представлена вся информация о том, как проходил Парад Победы, как Сталин произнес знаменитый тост за здоровье русского народа, а также фото, цифры и малоизвестные факты о церемонии торжественного построения в победном 45-м!

Газета с историческим выпуском уже в продаже.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU