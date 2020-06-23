2020-06-23T09:49:35+03:00
Происшествия

Пять пострадавших — один в коме: на выезде из Челябинска столкнулись две легковушки

Один из участников ДТП — в тяжелом состоянии
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Авария произошла в 8 утра напротив дома № 2д по Свердловскому тракту. Фото: vk.com/«ЧП | ДТП Челябинск»Авария произошла в 8 утра напротив дома № 2д по Свердловскому тракту. Фото: vk.com/«ЧП | ДТП Челябинск»
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Сегодня утром, 23 июня, на выезде из Челябинска произошла серьезная авария. На Свердловском тракте, возле дома № 2д столкнулись Renault и отечественная «пятнадцатая».

— По предварительной информации, водитель Renault поворачивал налево и столкнулся с двигающимся попутно ВАЗ-2115. Травмы получил водитель иномарки, с места происшествия его госпитализировали. Также помощь потребовалась пассажиру ВАЗа. Обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится административное расследование, — рассказали в ГИБДД Челябинска.

В горздраве КП-Челябинск уточнили, что водителю иномарки 68 лет, у него открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа, ушиб головного мозга. Он сейчас находится в коме. А в «пятнадцатой» было четверо человек. Двух женщин с переломами доставили в горбольницу №6, а мужчины отделались ссадинами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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