Пять пострадавших — один в коме: на выезде из Челябинска столкнулись две легковушки
Сегодня утром, 23 июня, на выезде из Челябинска произошла серьезная авария. На Свердловском тракте, возле дома № 2д столкнулись Renault и отечественная «пятнадцатая».
— По предварительной информации, водитель Renault поворачивал налево и столкнулся с двигающимся попутно ВАЗ-2115. Травмы получил водитель иномарки, с места происшествия его госпитализировали. Также помощь потребовалась пассажиру ВАЗа. Обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится административное расследование, — рассказали в ГИБДД Челябинска.
В горздраве КП-Челябинск уточнили, что водителю иномарки 68 лет, у него открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа, ушиб головного мозга. Он сейчас находится в коме. А в «пятнадцатой» было четверо человек. Двух женщин с переломами доставили в горбольницу №6, а мужчины отделались ссадинами.
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ИСТОЧНИК KP.RU