2020-06-23T10:46:50+03:00
Спорт

Фарм-клуб челябинского «Трактора» продлил контракт с главным тренером после неудачного сезона

Руководство считает, что у Алексея Тертышного есть потенциал
Алексей МИКУШИН
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Алексей Тертышный был и.о. главного тренера «Трактора» в сезоне 2018/2019Алексей Тертышный был и.о. главного тренера «Трактора» в сезоне 2018/2019Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Черно-белые окончательно определились с наставниками. На должности главных тренеров во все три команды клубной системы КХЛ, ВХЛ и МХЛ назначены специалисты. Все трое — воспитанники челябинского «Трактора». Ранее контракт с основной командой подписал Анвар Гатиятулин, позже — с молодежным составом «Белых медведей» Алексей Заварухин.

Чего ждать челябинскому «Трактору» после эпидемии коронавируса, — эксперт Марк Винницкий

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На посту главного тренера «Челмета» останется Алексей Тертышный — контракт с ним продлен еще на год. Кстати, ранее он исполнял обязанности главного тренера «Трактора».

Напомним, что уже несколько сезонов подряд «Челмет» выступает крайне неудачно в чемпионате ВХЛ, не попадаю в число 16 сильнейших (в розыгрыш плей-офф).

— Мы уделяем огромное внимание позиции главного тренера нашей команды ВХЛ. Требования — не только успешное выступление непосредственно «Челмета», но и индивидуальное развитие игроков, доведение их до уровня Континентальной хоккейной лиги. Очень важный аспект для реализации наших общих планов — это синхронизация требований к хоккеистам по единой игровой модели во всех командах системы, — прокомментировал гендиректор клуба Иван Савин. — Она может быть достигнута только при хорошем контакте с главным тренером первой команды Анваром Гатиятулиным. У Алексея Тертышного этот контакт есть, они работали вместе. Проанализировав все аспекты, в том числе и потенциал, мы решили, что именно Алексей Викторович является наилучшим кандидатом на роль главного тренера «Челмета». Можно смело доверять ему каждого хоккеиста в частности и всю команду в целом, он со своей задачей справится.

В ближайшее время Алексей Тертышный сформирует штаб своих помощников. Наставник отметил, что тренерский штаб «Челмета» будет работать согласно новой клубной стратегии.

Напомним, основной состав «Трактора» планирует выйти из отпуска и начать тренировки с 14 июля. Правда из-за режима ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, эти планы могут измениться.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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