2020-06-23T10:25:32+03:00
Общество

Коммунальная авария в Челябинской области, из-за которой 62 тыс. человек остались без воды, переросла в уголовное дело

Его возбудила прокуратура
Валентина ВАГАНОВА
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Люди были без воды 28 часов.Люди были без воды 28 часов.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Прокуратура проверила крупную коммунальную аварию в Коркинском и Розинском поселениях. Здесь из-за порыва водопровода на 28 часов остались без воды 62 тысячи человек. Износ сетей проверяющие оценили как стопроцентный.

— По результатам проверки главе Коркинского городского поселения как лицу, ответственному за организацию водоснабжения, а также руководителю ресурсоснабжающей организации внесены представления об устранении нарушений, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Прокуратура потребовала провести капремонт сетей водоснабжения и возбудила дело на коммунальщиков.

— На руководителя предприятия «Водоканал — Коркино» возбуждено административное дело за нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении, водоснабжение жителей восстановлено, — добавили в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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