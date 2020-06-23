Коммунальная авария в Челябинской области, из-за которой 62 тыс. человек остались без воды, переросла в уголовное дело
Прокуратура проверила крупную коммунальную аварию в Коркинском и Розинском поселениях. Здесь из-за порыва водопровода на 28 часов остались без воды 62 тысячи человек. Износ сетей проверяющие оценили как стопроцентный.
— По результатам проверки главе Коркинского городского поселения как лицу, ответственному за организацию водоснабжения, а также руководителю ресурсоснабжающей организации внесены представления об устранении нарушений, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Прокуратура потребовала провести капремонт сетей водоснабжения и возбудила дело на коммунальщиков.
— На руководителя предприятия «Водоканал — Коркино» возбуждено административное дело за нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении, водоснабжение жителей восстановлено, — добавили в ведомстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU