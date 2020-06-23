2020-06-23T10:53:01+03:00
Общество

Райффайзен Бизнес Онлайн вошел в топ-10 лучших мобильных банков по версии SME Banking Club

Эксперты SME Banking Club изучили мобильные версии 40 банков на основе 140 критериев
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Райффайзен Бизнес Онлайн вошел в топ-10 лучших мобильных банков для предпринимателей в России и СНГ согласно исследованию Mobile Banking for SMEs 2020, проведенному ассоциацией SME Banking Club.

Эксперты SME Banking Club изучили мобильные версии 40 банков на основе 140 критериев, основываясь на опыте использования мобильных приложений, анализе функциональности по 12 ключевым блокам, а также независимой экспертизе отраслевых консультантов.

— Райффайзен Бизнес Онлайн — это быстрый и удобный доступ ко всем современным финансовым сервисам для бизнеса, — отмечает Анна Парфенова, руководитель команды цифровых каналов обслуживания SME, Райффайзенбанк. — Мы стремимся делать так, чтобы наш мобильный банк был не только функциональным, но легким в использовании, вне зависимости от задачи, которую решает клиент.

Подробнее ознакомиться с Райффайзен Бизнес Онлайн и установить приложение можно по ссылке на сайте банка.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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