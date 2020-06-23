«Уралэнергосбыт»: замену счетчика электроэнергии можно отложить

23 Июнь 2020 2020-06-23T11:06:48+03:00

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В связи с многочисленными обращениями потребителей поставщик электрической энергии ООО «Уралэнергосбыт» сообщает: если межповерочный интервал вашего прибора учета истекает в 2020 году (в период с 1 апреля 2020 по 31 декабря 2020), менять его не нужно. Продолжайте передавать показания, как и ранее, они будут учитываться в расчетах.

Такой порядок утвержден постановлением правительства РФ от 02 апреля 2020 №424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». До 1 января 2021 года все ресурсоснабжающие и управляющие компании обязаны принимать показания приборов даже с истекшим сроком поверки. Поэтому менять счетчик и проводить его опломбировку в настоящий период не нужно.

В случае если вы уже поменяли прибор учета, можно воспользоваться упрощенной схемой фиксации замены. После установки достаточно сфотографировать ваш счетчик и вместе с заявлением на опломбировку направить в интернет-приемную ООО «Уралэнергосбыт». После снятия всех карантинных мер специалисты свяжутся с свами и проведут опломбировку в удобное время.

В компании призывают потребителей быть внимательными, сообщения о необходимости срочной замены прибора учета могут быть ложными и исходить от мошенников. Эту информацию всегда можно проверить, обратившись на бесплатную горячую линию -8-800-2222-500.

ИСТОЧНИК KP.RU