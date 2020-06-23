2020-06-23T11:45:08+03:00
Происшествия

Участником ДТП на выезде из Челябинска оказался силовик

В аварии пострадали пять человек
Валентина ВАГАНОВА
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Пассажирку ВАЗа и водителя иномарки вытащили из машин спасатели. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской областиПассажирку ВАЗа и водителя иномарки вытащили из машин спасатели. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области
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Одним из участников столкновения на Свердловском тракте 23 июня был сотрудник силовых структур. Об этом сообщили очевидцы. На фото с места ДТП видно, что мужчина одет в темно-синюю форму с шевроном — такую носят сотрудники полиции и Росгвардии.

Фото: vk.com/«ЧП | ДТП Челябинск»

Фото: vk.com/«ЧП | ДТП Челябинск»

В Управлении Росгвардии по Челябинской области сообщили, что это не их сотрудник. В ГУ МВД региона информацию об участии силовика прокомментировали так:

— Участников дорожного движение не делят по признаку профессиональной принадлежности.

Напомним, авария произошла утром возле дома № 2д на Свердловском тракте. Столкнулись Renault и отечественная «пятнадцатая». Водитель иномарки в коме, госпитализированы с переломами женщины из ВАЗа. Еще двое мужчин, находившиеся в этой машине, получили ссадины.

В субботу, 20 июня, в Челябинской области произошла еще одна авария с участием силовика. По предварительной информации, находящийся в отпуске полицейский выехал в своей иномарке на встречку, где столкнулся с «Ладой». Водитель отечественного автомобиля скончался.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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