2020-06-23T11:52:58+03:00
Общество

Коронавирус в Курганской области на 23 июня 2020 года: статистика пошла в рост

Регион радует отсутствием погибших
Лидия ПЕСКОВА
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За сутки в Курганской области насчитали 34 свежих случая заражения коронавирусом.За сутки в Курганской области насчитали 34 свежих случая заражения коронавирусом.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Курганской области продолжает расти количество зараженных коронавирусом. За минувшие сутки положительный результат теста получили еще 34 жителя Зауралья.

— Это 16 жителей Кургана, а также жители Шумихинского, Куртамышского, Сафакулевского, Кетовского, Щучанского и Лебяжьевского районов, — сообщает оперативный штаб по коронавирусу в Курганской области.

С начала эпидемии выписаны 322 человека, шестеро из них — за последние сутки.

Под медицинским наблюдением остаются 2596 человек, в том числе 937 контактных жителей области.

Погибших от коронавируса за сутки нет.

Напоминаем, что с 15 июня в Курганской области действует обязательный масочный режим. Маски необходимо носить в любых общественных местах. В общественном транспорте необходимо также надевать перчатки.

Для людей старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, рекомендован режим самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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