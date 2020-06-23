В челябинском депо поместили фото уволенной женщины-кондуктора на доску нарушителей

23 Июнь 2020 2020-06-23T12:08:36+03:00

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В трамвайном депо №2 решили показать сотрудникам, как не надо проходить через турникет, самым наглядным способом. На плакат с громким названием «Нарушители внутреннего распорядка» поместили фотографию теперь уже бывшей сотрудницы и приказ об ее увольнении. Правда в документе говорится, что договор расторгнут по инициативе работника.

— В депо №2 трамвайном было два входа/выхода. А потом почему то один превратили исключительно во вход, а второй исключительно в выход. Стало очень неудобно, приходится нарезать круги, чтобы попасть в нужные кабинеты. И вот одна кондуктор пролезла под турникетом, который на выход, чтобы войти, — рассказал один из сотрудников «ЧелябГЭТ». — А нам повесили плакат, мол, смотри и бойся — так будет с каждым.

По словам работников, плакат повесили еще при бывшем директоре, который накануне объявил о своем увольнении. Ранее подобной практики не было.

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ИСТОЧНИК KP.RU