2020-06-23T12:19:47+03:00
Происшествия

Есть погибшие: иномарка врезалась в грузовик на трассе в Челябинской области

Оба водителя в больнице, пассажиры скончались на месте
Валентина ВАГАНОВА
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Авария произошла в ночь на 23 июня в Чебаркульском районе.Авария произошла в ночь на 23 июня в Чебаркульском районе.Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области
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Авария произошла поздно вечером в понедельник, 22 июня, на дороге Бишкиль — Варламово в Чебаркульском районе. Столкнулись Nissan Qashqai и грузовик Tata. Два человека погибли, еще двое — госпитализированы.

— По предварительной информации, водитель Nissan Qashqai переезжая нерегулируемый перекресток, не выполнил требование ПДД уступить дорогу и столкнулся с грузовым автомобилем, — рассказали в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

Пассажиры иномарки, 55 лет и 71 года, скончались на месте, а оба водителя получили травмы и были госпитализированы. Как уточнили в ГИБДД, 57-летний водитель Nissan Qashqai из Челябинска, его водительский стаж 38 лет, за нарушения ПДД он ранее не привлекался.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.

Авария с двумя погибшими в Чебаркульском районе Челябинской области.Управление ГИБДД по Челябинской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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