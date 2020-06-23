Есть погибшие: иномарка врезалась в грузовик на трассе в Челябинской области
Авария произошла поздно вечером в понедельник, 22 июня, на дороге Бишкиль — Варламово в Чебаркульском районе. Столкнулись Nissan Qashqai и грузовик Tata. Два человека погибли, еще двое — госпитализированы.
— По предварительной информации, водитель Nissan Qashqai переезжая нерегулируемый перекресток, не выполнил требование ПДД уступить дорогу и столкнулся с грузовым автомобилем, — рассказали в Управлении ГИБДД по Челябинской области.
Пассажиры иномарки, 55 лет и 71 года, скончались на месте, а оба водителя получили травмы и были госпитализированы. Как уточнили в ГИБДД, 57-летний водитель Nissan Qashqai из Челябинска, его водительский стаж 38 лет, за нарушения ПДД он ранее не привлекался.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.
Авария с двумя погибшими в Чебаркульском районе Челябинской области.Управление ГИБДД по Челябинской области
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ИСТОЧНИК KP.RU