Трамвай сбил косильщика травы в Челябинске
В Металлургическом районе Челябинска под колеса трамвая попал косильщик травы. Он работал на путях, когда на него наехал электротранспорт. ДТП произошло днем 22 июня возле дома №15 по улице Павелецкая 2-я.
— 30-летний мужчина получил травмы и был госпитализирован, — рассказали в пресс-службе ГИБДД Челябинска.
Корреспондент КП-Челябинск попытался уточнить информацию о состоянии пострадавшего в горздраве. Комментарий пообещали дать позднее.
Обновлено в 15:51.
— Мужчина доставлен в городскую больницу №6. У него сотрясение головного мозга, перелом костей таза и тупая травма живота, — сообщили в горздраве.
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ИСТОЧНИК KP.RU