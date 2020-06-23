2020-06-23T13:53:22+03:00
Происшествия

Трамвай сбил косильщика травы в Челябинске

Мужчину с травмами увезли в больницу
Валентина ВАГАНОВА
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В ДТП разбираются силовики. Фото: отделение пропаганды БДД ГИБДД ЧелябинскаВ ДТП разбираются силовики. Фото: отделение пропаганды БДД ГИБДД Челябинска
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В Металлургическом районе Челябинска под колеса трамвая попал косильщик травы. Он работал на путях, когда на него наехал электротранспорт. ДТП произошло днем 22 июня возле дома №15 по улице Павелецкая 2-я.

— 30-летний мужчина получил травмы и был госпитализирован, — рассказали в пресс-службе ГИБДД Челябинска.

Корреспондент КП-Челябинск попытался уточнить информацию о состоянии пострадавшего в горздраве. Комментарий пообещали дать позднее.

Обновлено в 15:51.

— Мужчина доставлен в городскую больницу №6. У него сотрясение головного мозга, перелом костей таза и тупая травма живота, — сообщили в горздраве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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