2020-06-23T12:52:00+03:00
Общество

«Черная дыра»: на тротуаре в Троицке Челябинской области сломали пластиковые люки

Жители предполагают, что это вандалы
Ирина ФАДЮШИНА
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Фото: читатель КП-ЧелябинскФото: читатель КП-Челябинск
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В Троицке неизвестные пробили несколько пластиковых люков по улице Красноармейской, рядом с остановкой «Военкомат». Жители опасаются, что кто-то может не заметить и угодить в «черную дыру».

— Сломано минимум три люка. Все они находятся рядом, — сообщил читатель КП-Челябинск.

В пресс-службе администрации города прокомментировали, что у курсе проблемы.

— Информацию передали структурному подразделению. Это не канализационный люк, он принадлежит одной из сетевых организаций. К сожалению, камер там нет, поэтому нельзя сказать, был ли это вандализм. Информацию передали в полицию, — прокомментировал начальник управления информации и общественных связей администрации Вильдан Исхаков.

В администрации заверили, что поврежден всего один люк.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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