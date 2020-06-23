«Черная дыра»: на тротуаре в Троицке Челябинской области сломали пластиковые люки
В Троицке неизвестные пробили несколько пластиковых люков по улице Красноармейской, рядом с остановкой «Военкомат». Жители опасаются, что кто-то может не заметить и угодить в «черную дыру».
— Сломано минимум три люка. Все они находятся рядом, — сообщил читатель КП-Челябинск.
В пресс-службе администрации города прокомментировали, что у курсе проблемы.
— Информацию передали структурному подразделению. Это не канализационный люк, он принадлежит одной из сетевых организаций. К сожалению, камер там нет, поэтому нельзя сказать, был ли это вандализм. Информацию передали в полицию, — прокомментировал начальник управления информации и общественных связей администрации Вильдан Исхаков.
В администрации заверили, что поврежден всего один люк.
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ИСТОЧНИК KP.RU