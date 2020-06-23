«Черная дыра»: на тротуаре в Троицке Челябинской области сломали пластиковые люки

23 Июнь 2020 2020-06-23T12:52:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В Троицке неизвестные пробили несколько пластиковых люков по улице Красноармейской, рядом с остановкой «Военкомат». Жители опасаются, что кто-то может не заметить и угодить в «черную дыру».

— Сломано минимум три люка. Все они находятся рядом, — сообщил читатель КП-Челябинск.

В пресс-службе администрации города прокомментировали, что у курсе проблемы.

— Информацию передали структурному подразделению. Это не канализационный люк, он принадлежит одной из сетевых организаций. К сожалению, камер там нет, поэтому нельзя сказать, был ли это вандализм. Информацию передали в полицию, — прокомментировал начальник управления информации и общественных связей администрации Вильдан Исхаков.

В администрации заверили, что поврежден всего один люк.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU