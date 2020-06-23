2020-06-23T13:14:42+03:00
Происшествия

Упавший шкаф проломил голову восьмилетнему мальчику в Челябинской области

Ребенок умер в больнице Златоуста
Лидия ПЕСКОВА
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Врачи не смогли спасти школьника.Врачи не смогли спасти школьника.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Следственный комитет Златоуста устанавливает обстоятельства гибели восмилетнего школьника, на которого 19 июня упал шкаф. Ребенок умер в больнице на четвертый день после несчастного случая.

— По предварительным данным, в лечебное учреждение ребенок поступил из дома, где, со слов родителей, на него упал шкаф, стоявший у стены. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначен комплекс необходимых экспертных исследований. Проводится судебно-медицинское исследование, которое установит причину гибели мальчика, — сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Расследование уголовного дела взял на контроль и.о. руководителя следственного управления.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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