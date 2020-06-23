«Похитили три миллиона»: полицейские рассказали подробности ограбления возле банка в Челябинске

23 Июнь 2020 2020-06-23T13:12:34+03:00

Оба грабителя уже были судимы. Фото: УМВД России по Челябинску

Изменить размер текста: A A

В Курчатовском районе Челябинска средь бела дня ограбили супружескую пару. Муж с женой выходили из банка, когда двое грабителей напали на них, прыснули газовым баллончиком в лицо и вырвали сумку. В ней было три миллиона рублей.

— Полицейские установили и задержали подозреваемых. Ими оказались ранее судимые за совершение имущественных преступлений жители Саткинского района — 21 года и 40 лет. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Максимальное наказание по ней — лишение свободы до пятнадцати лет. Один из подозреваемых заключен под стражу, в отношении второго — мера пресечения избирается, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Челябинску.

Во время обыска полицейские нашли только часть суммы, куда грабители дели остальные деньги, предстоит выяснить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="562" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/786485" frameborder="0"></iframe> В Челябинске ограбили посетителей банка.Видео: instagram.com/no_kriminal

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU