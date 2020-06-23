2020-06-23T13:12:34+03:00
Происшествия

«Похитили три миллиона»: полицейские рассказали подробности ограбления возле банка в Челябинске

Нападавшие вырвали сумку с деньгами у супругов
Валентина ВАГАНОВА
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Оба грабителя уже были судимы. Фото: УМВД России по ЧелябинскуОба грабителя уже были судимы. Фото: УМВД России по Челябинску
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В Курчатовском районе Челябинска средь бела дня ограбили супружескую пару. Муж с женой выходили из банка, когда двое грабителей напали на них, прыснули газовым баллончиком в лицо и вырвали сумку. В ней было три миллиона рублей.

— Полицейские установили и задержали подозреваемых. Ими оказались ранее судимые за совершение имущественных преступлений жители Саткинского района — 21 года и 40 лет. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Максимальное наказание по ней — лишение свободы до пятнадцати лет. Один из подозреваемых заключен под стражу, в отношении второго — мера пресечения избирается, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Челябинску.

Во время обыска полицейские нашли только часть суммы, куда грабители дели остальные деньги, предстоит выяснить.

В Челябинске ограбили посетителей банка.Видео: instagram.com/no_kriminal

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ИСТОЧНИК KP.RU

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