«Похитили три миллиона»: полицейские рассказали подробности ограбления возле банка в Челябинске
В Курчатовском районе Челябинска средь бела дня ограбили супружескую пару. Муж с женой выходили из банка, когда двое грабителей напали на них, прыснули газовым баллончиком в лицо и вырвали сумку. В ней было три миллиона рублей.
— Полицейские установили и задержали подозреваемых. Ими оказались ранее судимые за совершение имущественных преступлений жители Саткинского района — 21 года и 40 лет. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Максимальное наказание по ней — лишение свободы до пятнадцати лет. Один из подозреваемых заключен под стражу, в отношении второго — мера пресечения избирается, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Челябинску.
Во время обыска полицейские нашли только часть суммы, куда грабители дели остальные деньги, предстоит выяснить.
В Челябинске ограбили посетителей банка.Видео: instagram.com/no_kriminal
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ИСТОЧНИК KP.RU