2020-06-23T13:39:41+03:00
Общество

Эксперт рассказал о пике смертности от коронавируса в Челябинске

И когда страшные цифры пойдут на спад
Лидия ПЕСКОВА
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От коронавируса на Южном Урале скончались 125 человек.От коронавируса на Южном Урале скончались 125 человек.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Челябинск будет в числе городов, которые последними пройдут пик смертности от коронавируса. К такому выводу пришел эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян, сообщает сайт «Полит74».

По мнению Тавадяна, последними пик смертности по коронавирусу пройдут Карачаево-Черкесия, Карелия, Республика Алтай, Ямало-Ненецкий автономный округ, Челябинск, Чита, Омск, Иркутск, Владивосток, Хабаровск, Томск, Ханты-Мансийск, Курган и Ставрополь. К концу июля смертность в Москве снизится в два-три раза, в большинстве других регионов — в полтора-два раза.

Причиной долгого угасания пандемии в России эксперт считает нарушение масочного режима и социальной дистанции.

— Скептики не соблюдают правил карантина, поэтому эпидемия будет всегда иметь новые очаги, — считает Тавадян.

В Челябинской области, по статистике, каждый день выявляют порядка 180 новых случаев заражения, и умирают по четыре-пять человек. Общее число погибших по региону достигло 125 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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