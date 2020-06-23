Эксперт рассказал о пике смертности от коронавируса в Челябинске
Челябинск будет в числе городов, которые последними пройдут пик смертности от коронавируса. К такому выводу пришел эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян, сообщает сайт «Полит74».
По мнению Тавадяна, последними пик смертности по коронавирусу пройдут Карачаево-Черкесия, Карелия, Республика Алтай, Ямало-Ненецкий автономный округ, Челябинск, Чита, Омск, Иркутск, Владивосток, Хабаровск, Томск, Ханты-Мансийск, Курган и Ставрополь. К концу июля смертность в Москве снизится в два-три раза, в большинстве других регионов — в полтора-два раза.
Причиной долгого угасания пандемии в России эксперт считает нарушение масочного режима и социальной дистанции.
— Скептики не соблюдают правил карантина, поэтому эпидемия будет всегда иметь новые очаги, — считает Тавадян.
В Челябинской области, по статистике, каждый день выявляют порядка 180 новых случаев заражения, и умирают по четыре-пять человек. Общее число погибших по региону достигло 125 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU