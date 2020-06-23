Алексей Текслер высказался о поправках в Конституцию
Все ближе 1 июля, общероссийский день голосования по поправкам в Конституцию. Губернатор Челябинской области рассказал о самых важных. Например, касающихся суверенитета нашей станы.
— Предлагаемые поправки закрепят суверенитет нашей страны: и правовой, и территориальный. Основным законом страны будет утверждена недопустимость отчуждения нашей территории. Ни одно международное соглашение, ни одно решение международного органа не заставит Россию пойти против собственных интересов — устанавливается приоритет Конституции России.
Кроме того, добавил глава региона, Конституция подтверждает приверженность России укреплению мира и безопасности, обеспечению мирного соседства государств и народов.
Кроме того, основной закон страны закрепит социальные гарантии и права человека труда; доступность качественной медицины как общероссийский стандарт. Государственным приоритетом, подчеркнул Текслер, становится защита детей, семья и семейные ценности. Под охраной государства — культурное наследие и богатейший русский язык.
Читайте также:
Полный текст поправок в Конституцию России (подробнее).
Работодателей накажут за отказ оплатить выходной день 1 июля (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU