2020-06-23T13:28:45+03:00
Общество

Алексей Текслер высказался о поправках в Конституцию

Губернатор Челябинской области привел важность вопросов суверенитета и социальных гарантий
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1 июля - день голосования по поправкам в Конституцию. Фото: Архив КП.1 июля - день голосования по поправкам в Конституцию. Фото: Архив КП.
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Все ближе 1 июля, общероссийский день голосования по поправкам в Конституцию. Губернатор Челябинской области рассказал о самых важных. Например, касающихся суверенитета нашей станы.

— Предлагаемые поправки закрепят суверенитет нашей страны: и правовой, и территориальный. Основным законом страны будет утверждена недопустимость отчуждения нашей территории. Ни одно международное соглашение, ни одно решение международного органа не заставит Россию пойти против собственных интересов — устанавливается приоритет Конституции России.

Кроме того, добавил глава региона, Конституция подтверждает приверженность России укреплению мира и безопасности, обеспечению мирного соседства государств и народов.

Кроме того, основной закон страны закрепит социальные гарантии и права человека труда; доступность качественной медицины как общероссийский стандарт. Государственным приоритетом, подчеркнул Текслер, становится защита детей, семья и семейные ценности. Под охраной государства — культурное наследие и богатейший русский язык.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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