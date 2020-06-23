Для Челябинска закупят 34 автобуса на экологически чистом топливе

23 Июнь 2020 2020-06-23T13:48:41+03:00

Первая закупка низкопольных автобусов для Челябинска состоялась в сентябре прошлого года. Фото: gubernator74.ru

Губернатор выделил на покупку из бюджета области 653,5 миллионов

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В Челябинске продолжится обновление парка муниципального автобусного транспорта. Несмотря на сложности с бюджетом из-за ковидного кризиса и отсутствия федерального финансирования, губернатор Алексей Текслер выделяет Челябинску деньги на покупку 34 полноразмерных автобуса на экологически чистом топливе.

Деньги поступят из регионального бюджета, с софинансированием из бюджета Челябинска.

Напомним, что регион подавала заявку на привлечение федерального финансирования в рамках программы «Чистый воздух» для покупки новых автобусов и трамваев. Но выделение денег перенесено на 2021 год.

Напомним, в сентябре прошлого года Челябинск получил 17 низкопольных автобусов. Они встали на один из самых востребованных маршрутов, № 64.

Кроме того, для Магнитогорска будет закуплено пять новых трамваев для Магнитогорска. Миасс получит два новых троллейбуса. В Кунашакский район поступит четыре новых автобуса.

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ИСТОЧНИК KP.RU