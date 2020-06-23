2020-06-23T13:47:52+03:00
Общество

На контейнерной площадке в Челябинске нашли черепа животных

Окровавленные кости разложили на мусорных баках
Екатерина АНДРЕЕВА
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Трупы животных нельзя выбрасывать в мусорный бак возле дома. Их нужно правильно утилизировать: сжигать или захоранивать в положенных местах. Фото: Андрей Романов/FacebookТрупы животных нельзя выбрасывать в мусорный бак возле дома. Их нужно правильно утилизировать: сжигать или захоранивать в положенных местах. Фото: Андрей Романов/Facebook
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Фотографиями жуткого зрелища поделился пользователь Facebook Андрей. На снимках — разложенные на мусорных баках черепа животных.

— Сказал бы, свиньи. Но черепа коровьи, — написал автор поста.

Издание «Челябинск Сегодня» отмечает, судя по комментариям, других пользователей также возмутила эта ситуация.

— Рядом сквер и детские площадки. Моему ребенку, например, без разницы. А у неподготовленных детей может и психологическая травма случиться, — пишет пользователь.

Кстати, трупы животных нельзя выбрасывать в мусорный бак возле дома. Их нужно правильно утилизировать: перерабатывать, сжигать или захоранивать в специальных местах. Иначе могут развиться инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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