Магнитогорский «Металлург» почти вдвое снизил расходы на зарплаты игроков

23 Июнь 2020 2020-06-23T14:01:59+03:00

Кто получается больше всех

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762 млн рублей составляет общая зарплатная «платежка» магнитогорского «Металлурга». Портал «БИЗНЕС Online» опубликовал размеры заработной платы игроков. И это без учета того, что еще не подписаны контракты с несколькими хоккеистами, годовая зарплата которых тянет еще более чем на 100 млн рублей.

По сведениям СМИ, к примеру, голкипер Василий Кошечкин за год заработает 60 млн рублей, защитник Егор Яковлев – 55 млн, форвард Сергей Плотников — 75 млн, его партнеры Николай Кулемин и Бэк Тейлор – по 55 млн, Сергей Мозякин — 50 млн (в прошлые сезоны получал от 120 млн рублей и выше). Самый низкий зарплатный предел в клубе — 10-15 млн рублей в год.

Вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков недавно сообщал, что Магнитка добилась существенного снижения уровня зарплат игроков. В сезоне 2019/2020 расходы на заработную плату у «сталеваров» составляли 1,5 млрд рублей.

Инфографика: «БИЗНЕС Online»

В этом году клуб не намерен тратить на оклады игрокам более 900 млн рублей. Кстати, этот потолок зарплат недавно и был принят в КХЛ.

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ИСТОЧНИК KP.RU