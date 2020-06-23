2020-06-23T14:17:26+03:00
Общество

Чиновники уточнили, когда в Челябинске откроют детские лагеря

Правда, обрадовать школяров нечем
Лидия ПЕСКОВА
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Пока перспективы летней кампании весьма туманны.Пока перспективы летней кампании весьма туманны.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Во вторник, 23 июня, в Челябинской городской Думе обсуждали открытие детских лагерей. Третья часть лета уже пролетела, но пока в городе, как и по области, не открыли ни один лагерь.

Все оздоровительные лагеря уже готовы к приему гостей: они прошли санитарную экспертизу и получили необходимые допуски. Однако старту летней кампании мешает эпидемиологическая обстановка.

— Точную дату даже сегодня никто не назовет. Думаю, что открытие летних оздоровительных лагерей возможно только на третьем этапе отмены ограничений. Так как сейчас мы всего лишь на первом этапе, то перспективы летней оздоровительной кампании выглядят весьма туманно, — заявила начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Вероника Макарова.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что пока рано говорить даже о втором этапе отмены ограничений. Количество свежих случаев заражения остается стабильным, но цифры слишком высокие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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