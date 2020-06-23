2020-06-23T14:30:14+03:00
Общество

Еще трое жителей Челябинской области проиграли суд, пытаясь оспорить введение самоизоляции

Южноуральцы считают, что действующий режим повышенной готовности нарушает их права
Екатерина АНДРЕЕВА
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По мнению истцов, требования режима самоизоляции нарушают конституционные права жителей.По мнению истцов, требования режима самоизоляции нарушают конституционные права жителей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Челябинский областной суд отказал в иске трем южноуральцам к правительству и губернатору об отмене режима самоизоляции. Сергей Леонтьев, Виктория Майбородина и Василий Балакин считают, что требование не покидать дома, кроме выходов в магазин, аптеку, на работу и т.д. нарушают конституционные права жителей. А также — социальная дистанция в 1,5 м и использование масок в общественных местах. Заседание проходило в пятницу, 19 июня.

— Суд пришел к выводу, что оспариваемое распоряжение принято в пределах полномочий Правительства области, с соблюдением требований законодательства к порядку его принятия. Его содержание соответствует нормативно-правовым актам, имеющим большую юридическую силу. Кроме того, введение оспариваемых распоряжений прав истцов не нарушает, и необходимо, чтобы предупредить распространение коронавирусной инфекции, защитить здоровье жителей региона, — рассказали в пресс-службе Челябинского областного суда.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Напомним, ранее введение самоизоляции попытался оспорить юрист Илья Калетин. Но суд тоже отказал ему.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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