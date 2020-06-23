2020-06-23T14:34:21+03:00
Общество

Областной суд Челябинска рассмотрел иск к губернатору области о введении режима повышенной готовности

Истцы пожаловались на ограничение конституционных прав
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Сегодня Челябинский областной суд рассмотрел иск к правительству региона и губернатору Алексею Текслеру. Истцами выступили трое юристов. Как сообщает городской телеграм-канал «Челябушка», Сергей Леонтьев, Виктория Майбородина и Василий Балакин пожаловались на ограничение конституционных прав на свободу передвижения и выбора места пребывания в период режима повышенной готовности из-за короновирусной инфекции. Областной суд решил, что распоряжение правительством было принято в пределах полномочий, с соблюдением всех юридических тонкостей.

— Удивительно, что в подобных историях вообще находятся те, кто слепо верит в свои усилия, не осознавая тщетности. В числе прочего граждане считали незаконным ношение масок, — добавляют авторы «Челябушки». — Как правило, от масок отказываются из-за того, что дышать в них тяжело. Вы серьезно? Дышать тяжело на ИВЛ с диагнозом «коронавирус».

Напомним, ранее еще один челябинский юрист подавал иск в суд к правительству Челябинской области. Он попросил признать незаконным пункт распоряжения «О введении режима повышенной готовности», касающийся обязанности южноуральцев не покидать дома, кроме походов в магазин, аптеку, поездки на работу и т.д. Однако суд ему отказал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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