2020-06-23T15:29:59+03:00
Общество

ВТБ запускает рефинансирование кредитов сторонних банков с отсрочкой платежей

Теперь заемщики сторонних банков с любым кредитным продуктом могут перевести его в ВТБ
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Фото: предоставлено ВТБФото: предоставлено ВТБ
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ВТБ первым на рынке запускает рефинансирование кредитов с возможностью отсрочки платежей. Теперь заемщики сторонних банков с любым кредитным продуктом могут перевести его в ВТБ под ставку от 8,9% годовых и не вносить платежи по нему в течение трех месяцев.

Рефинансирование предоставляется заемщикам с положительной кредитной историей на погашение залоговых и беззалоговых кредитов: потребительского кредита, автокредита и ипотеки, а также задолженности по кредитным картам. При оформлении услуги клиент самостоятельно выбирает период отсрочки – один или три месяца. Для этого не требуется предоставлять какие-либо дополнительные документы. Проценты за первые месяцы включаются в состав последующих платежей без изменения их размера за счет увеличения срока кредита.

«ВТБ развивает линейку розничных продуктов, ориентируясь на своевременность предложения, актуальные потребности рынка и задачи поддержки клиентов. Рефинансирование с отсрочкой платежей является удобной альтернативой стандартным программам каникул. С его помощью заемщики могут легко снизить текущую кредитную нагрузку, а также сэкономить на дальнейших платежах за счет выгодной процентной ставки. Мы ожидаем, что услуга будет востребована, особенно у клиентов, которым ранее по тем или иным причинам отказали в каникулах в других банках», – отметил Евгений Благинин, начальник управления «Потребительское кредитование» банка ВТБ.

При рефинансировании клиентам выдается кредит наличными. Сумма может составлять от 50 тыс. до 5 млн рублей, срок – до семи лет. Подать заявку можно в офисе или заполнить форму дистанционно на сайте банка.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО).

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