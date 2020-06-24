«Привезут бессимптомную "корону"»: челябинский «Трактор» предостерегли от поездки на соревнования в Уфу

24 Июнь 2020 2020-06-24T08:14:26+03:00

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«Трактор» сыграет в Уфе на Кубке Республики Башкортостан с 10 по 13 августа. Об этом сообщили в пресс-службе клуба. Названы и соперники — «Салават Юлаев», «Северсталь», «Нефтехимик». А уже с 23 по 26 августа «медведи» готовы сражаться в Челябинске с Автомобилистом», «Сибирью» и тем же «Нефтехимиком» на Кубке губернатора Челябинской области.

Чего ждать челябинскому «Трактору» после эпидемии коронавируса, — эксперт Марк Винницкий 00:00 00:00

Однако хоккейную общественность возмутил тот факт, что перед этим уфимский клуб отправится за границу. Уфа заявила, что с 25 июля по 6 августа проведет сборы в Финляндии. Соседи, вероятно, решили, что пандемия коронавируса к тому времени благополучно закончится, и можно будет отправляться в Европу. А по прибытию сыграть на родном Кубке Башкортостана. Как это было все прошлые годы.

— У нас есть план, и мы будем его придерживаться, — накануне написали на странице «Салавата Юлаева» в соцсети, выложив план предсезонной подготовки.

У соседей очень плотный график. Фото: Салават Юлаев | Хоккейный Клуб | Уфа/vk.com

То есть между возвращением из Европы и стартом соревнований всего четыре дня. Возможно, к тому времени что-то изменится, но пока срок карантина для возвращающихся из-за границы составляет два недели и равен инкубационному периоду COVID-19.

— Интересный разворот, — пишет в своем Telegram-канале челябинский спортивный журналист Игорь Золотарев. — Пандемию коронавируса ВОЗ не отменил. Если (не дай Бог, конечно) уфимские хоккеисты привезут бессимптомную «корону», которую за три-четыре дня можно и не распознать. Что будет дальше со всеми участвующими в Кубке РБ командами?! «Трактору», «Нефтехимику» и «Северстали» стоит об этом призадуматься. Заранее.

Хоккейный эксперт Марк Винницкий, экс-замдиректора КХ «Трактор», в разговоре с корреспондентом КП-Челябинск отметил, что и руководство «Салавата Юлаева» и республиканское начальство адекватно будут смотреть на вещи.

— Если будут какие-то ограничения из-за COVID-19, то Уфа, разумеется, ни в какую Финляндию на сборы не полетит. Все, и профессиональные спортсмены в том числе, должны следовать одним правилам. Выезд в другую страну сейчас сопряжен с угрозой заражения. Да и у нас пока никто режим ограничений не снимал, — отмечает Марк Винницкий

МЕЖДУ ТЕМ

Из-за режима ограничений отменили начало тренировочных сборов у «Белых медведей» — молодежного состава «Трактора». Хоккеисты распущены на неопределенный срок.

Напомним, что основyой состав «Трактора» планирует выйти из отпуска и начать тренировки с 14 июля. Черно-белые также планировали отправиться на сборы в Финляндию, но сейчас подумывают провести подготовку в Челябинске или в белорусских Раубичах.

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ИСТОЧНИК KP.RU