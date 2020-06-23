2020-06-23T17:01:00+03:00
Общество

Погода в Челябинске на 24 июня 2020 года: к чему под вечер выглянуло солнце

Рассказываем, какой будет погода в Челябинске 24 июня 2020 года
Лидия ПЕСКОВА
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Погода в областном центре радует.Погода в областном центре радует.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В эту среду в Москве все-таки состоится Парад Победы. В Челябинске от него пришлось отказаться из-за роста ковидных больных. Однако день — выходной, и погода в Челябинске 24 июня 2020 года обещает порадовать каждого.

Солнце уже пригрело наш город после пасмурных дней. Ночь на среду в Челябинске будет прохладной: до +7...+9. По-настоящему распогодится днем. Воздух прогреется до +23, но при этом возможен небольшой дождик.

В городе ветрено, а режим НМУ не объявлен.

Уже в четверг, 25 июня, температура опустится на шесть градусов, в город придут кратковременные дожди. Тепла в Челябинске до следующей недели не будет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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