В Челябинской области на карантин отправили правительственную канцелярию
Коронавирус в самом центре: канцелярия правительства Челябинской области закрыли на карантин. У одного из сотрудников ведомства положительный анализ на COVID-19, еще у нескольких взяты тесты.
— Коронавирусная инфекция выявлена у одного сотрудника, он находится на больничном с момента появления первых симптомов. Контактировавшие с ним коллеги отправлены на самоизоляцию, у них также взяли анализы на COVID. В помещениях провели обработку, — рассказали корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе правительства.
Ранее в правительстве уже были заболевшие COVID-19. В апреле коронавирус нашли у пресс-секретаря губернатора Сергея Зюся. После этого тесты пришлось сдать всем журналистам, который были на пресс-подходах, а глава региона Алексей Текслер провел две недели самоизоляции в собственный кабинет.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU