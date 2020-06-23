2020-06-23T16:43:19+03:00
Общество

В Челябинской области на карантин отправили правительственную канцелярию

У одного из сотрудников подтвержденный COVID-19
Валентина ВАГАНОВААндрей МОСКВИЧЕВ
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Ранее из-за коронавируса у пресс-секретаря губернатора на тестирование отправились городские журналистыРанее из-за коронавируса у пресс-секретаря губернатора на тестирование отправились городские журналистыФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Коронавирус в самом центре: канцелярия правительства Челябинской области закрыли на карантин. У одного из сотрудников ведомства положительный анализ на COVID-19, еще у нескольких взяты тесты.

— Коронавирусная инфекция выявлена у одного сотрудника, он находится на больничном с момента появления первых симптомов. Контактировавшие с ним коллеги отправлены на самоизоляцию, у них также взяли анализы на COVID. В помещениях провели обработку, — рассказали корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе правительства.

Ранее в правительстве уже были заболевшие COVID-19. В апреле коронавирус нашли у пресс-секретаря губернатора Сергея Зюся. После этого тесты пришлось сдать всем журналистам, который были на пресс-подходах, а глава региона Алексей Текслер провел две недели самоизоляции в собственный кабинет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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