В Челябинской области на карантин отправили правительственную канцелярию

23 Июнь 2020 2020-06-23T16:43:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Коронавирус в самом центре: канцелярия правительства Челябинской области закрыли на карантин. У одного из сотрудников ведомства положительный анализ на COVID-19, еще у нескольких взяты тесты.

— Коронавирусная инфекция выявлена у одного сотрудника, он находится на больничном с момента появления первых симптомов. Контактировавшие с ним коллеги отправлены на самоизоляцию, у них также взяли анализы на COVID. В помещениях провели обработку, — рассказали корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе правительства.

Ранее в правительстве уже были заболевшие COVID-19. В апреле коронавирус нашли у пресс-секретаря губернатора Сергея Зюся. После этого тесты пришлось сдать всем журналистам, который были на пресс-подходах, а глава региона Алексей Текслер провел две недели самоизоляции в собственный кабинет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU