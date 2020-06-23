В Челябинске осудили мужчину, который во время пьяной езды сбил семейную пару

23 Июнь 2020 2020-06-23T17:31:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Семь лет колонии и почти три года невозможности сесть за руль — именно такое наказание назначили 41-летнему жителю Сосновского района за пьяную езду, которая привела к смерти пенсионера. В прошлом году мужчина сбил на зебре пожилую семейную пару.

Инцидент произошел в конце сентябре 2019 года в СНТ «Мичуринец». Тогда осужденный, находясь за рулем своего BMW, на большой скорости сбил пенсионеров — пожилой мужчина умер на месте. Как рассказывали очевидцы, уже после ДТП водитель пил пиво, а последующая экспертиза показала, что мужчина был пьян и во время происшествия.

— При назначении наказания помимо прочих характеристик подсудимого учтено, что после совершения преступления, 1 октября прошлого года, его привлекли к ответственности по части 1 статьи 12.8 КоАП за управление транспортным средством в состоянии опьянения, — рассказали в Сосновском райсуде.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU