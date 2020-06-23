Представители джазовых ансамблей из Челябинска, Екатеринбурга и Луисвилла обсудили музыку в режиме онлайн
Джаз есть и в Челябинске, и в Луисвилле, и в Екатеринбурге: челябинская филармония организовала онлайн-дискуссию о музыке с представителями Урала и США. Представители трех городов обсудили как можно играть джаз, находясь на разных полушариях друг от друга.
Как сообщает издание «Южноуральская панорама» в онлайн-беседе «Что такое джазовая импровизация? Мифы и правда» приняли участие арт-директор фестиваля «Какой удивительный мир» Наталья Риккер, художественный руководитель ансамбля «Уральский диксиленд» Валерий Сундарев, директор Школы Джейми Эберсолда университета г. Луисвилла Майкл Трейси, консул по культуре генконсульства США в Екатеринбурге Мэтью Томпсон и джазовый саксофонист Самир Камбаров.
В ходе беседы джазмены не только обсудили их любимую музыку, но также и успели помузыцировать вместе.
— Эксперимент одновременной игры онлайн в истории челябинского джаза был проведен впервые. Встреча и беседа получилась полезной и для ее участников, и для зрителей. Маститые профессионалы джаза простым языком и с помощью музыкальных примеров объяснили, что же такое джазовая импровизация и почему ее не нужно бояться. Такие советы дорогого стоят! — рассказала Наталья Риккер.
Посмотреть видеоверсию онлайн-дискуссии «Что такое джазовая импровизация? Мифы и правда» можно на сайте Челябинской филармонии.
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ИСТОЧНИК KP.RU