Представители джазовых ансамблей из Челябинска, Екатеринбурга и Луисвилла обсудили музыку в режиме онлайн

23 Июнь 2020 2020-06-23T18:03:17+03:00

Во время беседы также была затронута тема пандемии

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Джаз есть и в Челябинске, и в Луисвилле, и в Екатеринбурге: челябинская филармония организовала онлайн-дискуссию о музыке с представителями Урала и США. Представители трех городов обсудили как можно играть джаз, находясь на разных полушариях друг от друга.

Как сообщает издание «Южноуральская панорама» в онлайн-беседе «Что такое джазовая импровизация? Мифы и правда» приняли участие арт-директор фестиваля «Какой удивительный мир» Наталья Риккер, художественный руководитель ансамбля «Уральский диксиленд» Валерий Сундарев, директор Школы Джейми Эберсолда университета г. Луисвилла Майкл Трейси, консул по культуре генконсульства США в Екатеринбурге Мэтью Томпсон и джазовый саксофонист Самир Камбаров.

В ходе беседы джазмены не только обсудили их любимую музыку, но также и успели помузыцировать вместе.

— Эксперимент одновременной игры онлайн в истории челябинского джаза был проведен впервые. Встреча и беседа получилась полезной и для ее участников, и для зрителей. Маститые профессионалы джаза простым языком и с помощью музыкальных примеров объяснили, что же такое джазовая импровизация и почему ее не нужно бояться. Такие советы дорогого стоят! — рассказала Наталья Риккер.

Посмотреть видеоверсию онлайн-дискуссии «Что такое джазовая импровизация? Мифы и правда» можно на сайте Челябинской филармонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU