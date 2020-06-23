Алексей Текслер предложил снизить ставку льготной ипотеки
Во вторник, 23 июня, губернатор Алексей Текслер участвовал в совещании в формате ВКС под председательством полномочного представителя президента в УрФО Никола Цуканова и министра строительства и ЖКХ РФ Владимира Якушева по нацпроекту «Жилье и городская среда» и федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология».
Губернатор предложил снижать процентную ставку льготной ипотеки, на строящееся жилье, параллельно со снижением ключевой ставки Цетробанка:
— Мы сегодня уже говорили про президентскую инициативу — ипотеку под 6,5 %. Она крайне востребована. Отдельное спасибо тем банкам, которые идут на снижение первоначального взноса вместо 20 до 15 %. Это тоже хорошее стимулирование для того, чтобы входить в ипотеку. Но, тем не менее, мы понимаем, что снижается ключевая ставка Центробанка и было бы неплохо, если бы вместе с ней снижалась и ставка по ипотеке, — сказал Текслер.
Напомним, на днях ключевая ставка Центробанка была снижена до исторического минимума — 4,5 %.
Кроме того, губернатор предложил строить в поселках и малых городах служебное жилье для бюджетников — учителей, врачей, соцработников. Сейчас власти покупают единичные квартиры, тогда как были бы востребованы и многоэтажные дома.
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ИСТОЧНИК KP.RU