Алексей Текслер предложил снизить ставку льготной ипотеки

23 Июнь 2020 2020-06-23T18:41:55+03:00

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Во вторник, 23 июня, губернатор Алексей Текслер участвовал в совещании в формате ВКС под председательством полномочного представителя президента в УрФО Никола Цуканова и министра строительства и ЖКХ РФ Владимира Якушева по нацпроекту «Жилье и городская среда» и федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология».

Губернатор предложил снижать процентную ставку льготной ипотеки, на строящееся жилье, параллельно со снижением ключевой ставки Цетробанка:

— Мы сегодня уже говорили про президентскую инициативу — ипотеку под 6,5 %. Она крайне востребована. Отдельное спасибо тем банкам, которые идут на снижение первоначального взноса вместо 20 до 15 %. Это тоже хорошее стимулирование для того, чтобы входить в ипотеку. Но, тем не менее, мы понимаем, что снижается ключевая ставка Центробанка и было бы неплохо, если бы вместе с ней снижалась и ставка по ипотеке, — сказал Текслер.

Напомним, на днях ключевая ставка Центробанка была снижена до исторического минимума — 4,5 %.

Кроме того, губернатор предложил строить в поселках и малых городах служебное жилье для бюджетников — учителей, врачей, соцработников. Сейчас власти покупают единичные квартиры, тогда как были бы востребованы и многоэтажные дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU