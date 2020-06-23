2020-06-23T19:05:29+03:00
Общество

В Челябинске возбудили уголовное дело на застройщика ЖК «Рябина Парк»

Компания нарушала правила долевого строительства
Андрей МОСКВИЧЕВ
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На некоторые здания собирали деньги, при том, что на строительства разрешения не было. Фото: Десятый домНа некоторые здания собирали деньги, при том, что на строительства разрешения не было. Фото: Десятый дом
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В Челябинске приостановили стройку пяти жилых домов в микрорайоне Парковый. Против застройщика «Десятый дом», который возводил ЖК «Рябина Парк» возбудили уголовное дело.

Во время прокурорской проверки выяснилось, что при строительстве были нарушены правила долевого строительства — средства будущих жильцов принимались не на счет, а через вексели, без фактического перевода денег. Кроме того, договоры о долевом участии заключались для строительства двух домов, на строительство которых у застройщика нет разрешения.

На неразрешенные здания компания успела собрать около миллиона рублей. Таким образом, материалы проверки были переданы в СК, который и возбудил уголовное дело по незаконному привлечению средств дольщиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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