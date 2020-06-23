2020-06-23T19:26:57+03:00
Общество

Раздор из-за газеты: Шведское и финское посольства в России рассорила статья «Миасского рабочего»

В публикации затронуто древнее соперничество двух стран
Андрей МОСКВИЧЕВ
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В стран - давнее шутливое соперничество по многим вопросам. Например, кофе. Фото: justnu.ruВ стран - давнее шутливое соперничество по многим вопросам. Например, кофе. Фото: justnu.ru
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У кого же больше озер — именно из-за такого вопроса в Твиттере поссорились российские посольства Финляндии и Швеции. Соответствующую статью дипломаты нашли в «Миасском рабочем».

Как оказалось в региональном издании появился материал о том, какая страна является мировым рекордсменом по количеству озер. Третье место в нем, после Канады и России, разделили между собой Финляндия и Швеция — у обеих стран примерно одинаковое количество водоемов на своих территориях.

Финское посольство отреагировало на публикацию, отметив, что озер в их стране все таки больше, на что шведские коллеги почти сразу же парировали большим количеством островов.

Дело кончилось перепалкой в Твиттере. Фото: РИА Новости

Дело кончилось перепалкой в Твиттере. Фото: РИА Новости

Как рассказали изданию РИА Новости в посольстве Финляндии, дипломаты активно следят за российской прессой. Теперь известно, что в их списке оказался и «Миасский рабочий».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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