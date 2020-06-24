2020-06-24T07:12:41+03:00
Общество

Торговую сеть «Монетка» хотят наказать за махинации со скидками в Челябинске

Супермаркеты обманули своих покупателей, сообщив о снижении цен на имбирь
Лидия ПЕСКОВА
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Претензии появились к цене на имбирь.Претензии появились к цене на имбирь.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Антимонопольная служба Челябинской области собирается возбудить дело в отношении торговой сети «Монетка», которая объявила о несуществующих скидках на имбирь.

В конце мая в челябинских магазинах «Монетка» появилась информация о 60-80% скидках на имбирь. Торговая сеть предлагала его по 99 рублей за сто граммов, то есть почти за тысячу рублей за килограмм. Хотя в других магазинах Челябинска имбирь лежал не дороже 550 рублей за килограмм. Антимонопольщики полагают, что «Монетка» надеялась побудить потребителя купить имбирь по завышенным ценам.

— При этом жителям Челябинска сообщалось о необходимости купить имбирь в ближайших магазинах. Из-за этого у потребителей «Монетки» могло сложиться впечатление о высокой исходной стоимости имбиря в целом и о выгодной цене здесь, — замечают в пресс-службе УФАС по Челябинской области.

Кстати, эксперты не поленились и провели контрольную закупку. На кассовом чеке было указано, что товар продается без скидки, а цена за килограмм составляет не тысячу, а 399 рублей.

Теперь «Монетке» придется отвечать за обман потребителей и недобросовестную конкуренцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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