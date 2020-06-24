Зараженные коронавирусом в Челябинской области на 24 июля 2020 года: плюс 172 и четыре погибших

24 Июнь 2020 2020-06-24T09:26:58+03:00

Пока конца заражениям нет. Фото: Олег УКЛАДОВ

Свежие данные по погибшим и заболевшим озвучил минздрав региона

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На утро 24 июня в Челябинской области подтверждены 6652 случая заражения коронавирусом, за минувшие сутки еще 172 человека получили положительный результат теста на ковид. Выписанных с больничного гораздо меньше — всего 97 человек.

На лечении остаются 2950 южноуральцев. С начала эпидемии поправились 3531 человек.

42 гражданина переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ.

За прошедшие сутки в Челябинске умерли четыре пациента с коронавирусом. Ковид унес жизни двух женщин 77 (из Челябинска) и 83 лет (из Верхнеуральского района). А от сопутствующих болезней на фоне коронавируса умерла 61-летняя женщина с хроническим пиелонефритом из Увельского района и 95-летний мужчина с хронической обструктивной болезнью легких из Челябинска.

Общее число погибших достигло 129 человек.

В обсерваторах области под наблюдением медиков остаются еще 73 человека. Пока все здоровы.

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ИСТОЧНИК KP.RU