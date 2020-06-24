«Бросила машину и кинулась в воду»: женщина-военный спасла ребенка в Челябинской области

24 Июнь 2020 2020-06-24T09:58:32+03:00

Не оставляйте детей у воды без присмотра. Фото: Иван МАКЕЕВ

Во время прогулки шестилетний мальчик упал в пруд

Изменить размер текста: A A

Военнослужащая из Кыштыма Наталья Голубенко спасла шестилетнего мальчика, который упал в городской пруд. Ребенок гулял один, и помочь ему было некому.

Наталья ехала мимо пляжа с работы на своей машине. Она заметила, что в воде рядом с понтоном кто-то барахтается. Когда стало понятно, что это ребенок, женщина бросила автомобиль на обочине и кинулась в воду.

— Благодаря хорошей физической подготовке Наталья быстро доплыла до мальчишки и вытащила его на берег. Успокоив мальчика, она узнала, где живет паренек, и отвезла его к бабушке, — рассказали в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

Стражи порядка в который раз просят взрослых не отпускать детей одних к воде, а также не оставлять детей у воды без присмотра.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU