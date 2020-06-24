«Бросила машину и кинулась в воду»: женщина-военный спасла ребенка в Челябинской области
Военнослужащая из Кыштыма Наталья Голубенко спасла шестилетнего мальчика, который упал в городской пруд. Ребенок гулял один, и помочь ему было некому.
Наталья ехала мимо пляжа с работы на своей машине. Она заметила, что в воде рядом с понтоном кто-то барахтается. Когда стало понятно, что это ребенок, женщина бросила автомобиль на обочине и кинулась в воду.
— Благодаря хорошей физической подготовке Наталья быстро доплыла до мальчишки и вытащила его на берег. Успокоив мальчика, она узнала, где живет паренек, и отвезла его к бабушке, — рассказали в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.
Стражи порядка в который раз просят взрослых не отпускать детей одних к воде, а также не оставлять детей у воды без присмотра.
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ИСТОЧНИК KP.RU