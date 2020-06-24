2020-06-24T09:58:32+03:00
Общество

«Бросила машину и кинулась в воду»: женщина-военный спасла ребенка в Челябинской области

Во время прогулки шестилетний мальчик упал в пруд
Лидия ПЕСКОВА
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Не оставляйте детей у воды без присмотра.Не оставляйте детей у воды без присмотра.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Военнослужащая из Кыштыма Наталья Голубенко спасла шестилетнего мальчика, который упал в городской пруд. Ребенок гулял один, и помочь ему было некому.

Наталья ехала мимо пляжа с работы на своей машине. Она заметила, что в воде рядом с понтоном кто-то барахтается. Когда стало понятно, что это ребенок, женщина бросила автомобиль на обочине и кинулась в воду.

— Благодаря хорошей физической подготовке Наталья быстро доплыла до мальчишки и вытащила его на берег. Успокоив мальчика, она узнала, где живет паренек, и отвезла его к бабушке, — рассказали в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

Стражи порядка в который раз просят взрослых не отпускать детей одних к воде, а также не оставлять детей у воды без присмотра.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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