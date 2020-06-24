Мертвые утки на берегу Смолино шокировали горожан

24 Июнь 2020 2020-06-24T10:31:31+03:00

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Под напором людей озеро Смолино в черте Челябинска потеряло свои целебные силы, однако по берегам водоемов до сих пор селятся утки и выводят птенцов. Но теперь и для них некогда заповедное озеро стало слишком опасным.

Читатель КП-Челябинск Юлия Митюгова прислала в редакцию грустное видео с погибшими утками на берегу. Женщина нашла трупики двух пернатых на пляже «Береговой», когда выгуливала собаку.

— Не знаю, что тут случилось. Но мне кажется, в уток стреляли. Надо же быть таким бессердечным! — делает ввод дама.

Других причин, которые бы могли убить птиц, Юлия Митюгова не видит.

Если у вы сталкивались с подобным, если знаете, что случилось, сообщите в редакцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU