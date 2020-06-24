2020-06-24T12:16:11+03:00
Происшествия

Грузовик с прицепом спровоцировал ДТП с пострадавшими на трассе в Челябинской области

На одном пяточке столкнулись сразу четыре автомобиля
Лидия ПЕСКОВА
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Daewoo Nexia врезалась в грузовик. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.Daewoo Nexia врезалась в грузовик. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
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Во вторник вечером, 23 июня, крупное ДТП произошло на трассе Челябинск-Троицк неподалеку от Коркино. Грузовик с прицепом спровоцировал аварию с участием трех легковушек. При столкновении пострадали двое мужчин.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, 38-летний водитель Scania, которая шла по трассе с прицепом, пытался развернуться с первой полосы и стал помехой для ехавших за ним легковушек.

49-летний водитель Chevrolet Klan, который двигался по второй полосе, пытался экстренно затормозить. Из-за этого в него врезался идущий следом автомобиль Daewoo Nexia, за рулем которого сидел 33-летний мужчина.

От удара Chevrolet Klan вылетел на встречную полосу и его протаранил Mitsubishi Lancer, за рулем которого сидел 27-летний молодой человек.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

А Daewoo Nexia врезалась в Scania.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

В аварии серьезно пострадал мужчина, сидевший за рулем Chevrolet — он в больнице. Водителю Daewoo Nexia помощь оказали на месте.

Погибших нет.

За неделю до этого, 16 июня, грузовик смял пять машин на трассе М-5. В ужасной аварии погибли супруги из Усть-Катава и еще шесть человек получили травмы. Позже водитель грузовика объяснил КП-Челябинск, почему у него не получилось затормозить.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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