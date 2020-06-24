2020-06-24T14:12:48+03:00
Общество

Чтобы спасти щенка-дворняжку из западни под Челябинском, зоозащитникам пришлось ломать стену

Песик чуть не погиб без воды и движения
Лидия ПЕСКОВА
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Теперь дворняжке ищут хозяина. Фото: vk.com/otlov74.Теперь дворняжке ищут хозяина. Фото: vk.com/otlov74.
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В поселке Садовый под Челябинском зоозащитники спасли щенка-дворняжку, который около суток просидел в западне между двумя постройками. Так как выманить бедолагу не получилось, волонтеры решились на крайние меры и проделали дыру в стене.

Фото: vk.com/otlov74.

Фото: vk.com/otlov74.

— Щель между стенами двух построек была очень маленькой, около десяти сантиметров. А напуганный и уставший щенок кричал от боли. Бедняга не мог даже пошевелиться. Больше часа мы пытались вытащить щенка специальными средствами, но безуспешно. Тогда решили ломать одну стену, — рассказывают волонтеры общественной организации «Гуманный отлов собак и кошек в Челябинске и в УрФО».

Фото: vk.com/otlov74.

Фото: vk.com/otlov74.

Когда щенок, наконец, оказался на свободе, выяснилось, что это девочка.

— От усталости и обезвоживания она едва стояла на ногах. Мы увезли ее в стационар ставить капельницы. А теперь ищем для щенка добрых хозяев. Очень хочется, чтобы наши старания не прошли даром, чтобы эта малышка нашла себе любящего человека, — говорят волонтеры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Чтобы спасти щенка-дворняжку из западни под Челябинском, зоозащитникам пришлось ломать стену
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