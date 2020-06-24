2020-06-24T17:54:43+03:00
Общество

«Вот-вот нагрянут гроза и ливень»: в Челябинской области объявлено штормовое предупреждение

До конца этих суток по региону пронесется стихия
Лидия ПЕСКОВА
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МЧС пугает сильнейшими ливнями и грозой.МЧС пугает сильнейшими ливнями и грозой.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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По Челябинску уже прошел хороший дождь, но это не все сюрпризы природы. По данным МЧС, по области погода может испортиться еще больше.

— До конца суток 24 июня в Челябинской области ожидают грозы, очень сильные дожди, сильные ливни и град, местами крупный. А также шквалистое усиление ветра до 20-25 метров секунду, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

В экстренных ситуациях звоните по телефонам 101 и 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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