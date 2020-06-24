«Вот-вот нагрянут гроза и ливень»: в Челябинской области объявлено штормовое предупреждение
По Челябинску уже прошел хороший дождь, но это не все сюрпризы природы. По данным МЧС, по области погода может испортиться еще больше.
— До конца суток 24 июня в Челябинской области ожидают грозы, очень сильные дожди, сильные ливни и град, местами крупный. А также шквалистое усиление ветра до 20-25 метров секунду, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.
В экстренных ситуациях звоните по телефонам 101 и 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU