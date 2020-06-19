В Челябинской области наблюдателями на голосовании по Конституции захотели стать более восьми тысяч человек

19 Июнь 2020 2020-06-24T22:40:41+03:00

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В Челябинской области избирательные комиссии уже работают в штатном режиме и готовятся к проведению голосования за поправки в Конституции. Более 8 000 человек изъявили желание стать наблюдателями на участках.

На следующей неделе пройдет семинар, где для них еще раз проведут инструктаж и выдадут все необходимое. Парням и девушкам, которые будут голосовать впервые, подарят сувениры: силиконовый браслет, вымпел или флажок, блокнот.

ИСТОЧНИК KP.RU