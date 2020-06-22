В Челябинской области осужденные не смогут голосовать за поправки в Конституцию
Бюллетени будут раздавать только в СИЗО
Сделать выбор по Конституции смогут не всеФото: Валентина ВАГАНОВА
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Голосование по поправкам в Конституцию начинается с 25 июня. Избирком Челябинской области напоминает, что осужденные южноуральцы не смогут проголосовать — это право для них временно приостанавливается, а вот находящиеся в СИЗО — смогут.
На базе изоляторов, а их в области четыре: два в Челябинске, один в Магнитогорске, один в Златоусте, комиссии созданы и уже приступили к своей работе. Тоже самое касается военных частей.
ИСТОЧНИК KP.RU