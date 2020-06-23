2020-06-24T22:52:03+03:00
Политика

В Челябинской области наблюдателей научили работать на участках

Они будут следить за порядком во время голосования по поправкам в Конституцию
Сергей ГРУШАКОВ
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Всех наблюдателей обеспечат медицинскими маскамиВсех наблюдателей обеспечат медицинскими маскамиФото: Валентина ВАГАНОВА
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В рамках подготовки к общероссийскому голосованию по поправкам к Конституции Российской Федерации, избирательная комиссия Челябинской области совместно с Общественной палатой организовала онлайн-обучение наблюдателей.

Консультации и семинары провели начальник организационного управления Избирательной комиссии региона Светлана Плотникова и руководитель Общественной палаты Николай Дейнеко. Участие независимых наблюдателей предусмотрено на всех этапах голосования и подсчета и голосов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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