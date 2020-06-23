В Челябинской области наблюдателей научили работать на участках
Они будут следить за порядком во время голосования по поправкам в Конституцию
Всех наблюдателей обеспечат медицинскими маскамиФото: Валентина ВАГАНОВА
Изменить размер текста:
В рамках подготовки к общероссийскому голосованию по поправкам к Конституции Российской Федерации, избирательная комиссия Челябинской области совместно с Общественной палатой организовала онлайн-обучение наблюдателей.
Консультации и семинары провели начальник организационного управления Избирательной комиссии региона Светлана Плотникова и руководитель Общественной палаты Николай Дейнеко. Участие независимых наблюдателей предусмотрено на всех этапах голосования и подсчета и голосов.
ИСТОЧНИК KP.RU