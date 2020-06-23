В Челябинской области охрану порядка на избирательных участках обеспечат полицейские
Председатель избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас принял участие в заседании оперативного штаба МВД России в режиме видеосвязи. Основная тема - это обеспечения безопасности граждан и общественного порядка при проведении голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.
Участники совещания определили все необходимые меры обеспечения общественного порядка на участках для голосования, любым предусмотренным нормативными документами способом, а также сохранности бюллетеней для голосования и иных документов избирательных комиссий при их доставке на участки и хранении, передачи в иные избирательные комиссии.
ИСТОЧНИК KP.RU